Airbus Group meldet soliden Jahresabschluss

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Europas Luft- und Raumfahrtkonzern konnte im Geschäftsjahr 2015 bei einem Umsatz von 64 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaften.

Airbus Group kann für das Geschäftsjahr 2015 eindrückliche Zahlen präsentieren, der Umsatz ist um sechs Prozent auf 64,450 Milliarden Euro (70,966 Milliarden US Dollar) angestiegen, den Betriebsgewinn (EBITDA) beziffert die Airbus Group auf 6,528 Milliarden Euro, was verglichen mit dem Vorjahr einer Verbesserung von sechs Prozent gleich kommt. Den Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) gibt die Unternehmung mit 4,086 Milliarden Euro an, dies entspricht einem Plus von einem Prozent. Der Arbeitsvorrat konnte um 17 Prozent auf 1.006 Milliarden Euro gesteigert werden, dies entspricht bei dem heutigen Umsatz einem Arbeitsvolumen von rund 15 Jahren.