Airbus Group meldet soliden Gewinn

Der Luftfahrtkonzern Airbus Group konnte in den ersten neun Monaten 2015 einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro (EBIT vor Sonderbelastungen) erwirtschaften, das waren 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz erreichte in der Berichtsperiode von Januar bis Ende September 42,965 Milliarden Euro, verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einem Wachstum von sechs Prozent. Der Nettogewinn konnte um 36 Prozent auf 1,900 Milliarden Euro gesteigert werden.

Der Arbeitsvorrat hat sich verglichen mit Ende 2014 um dreizehn Prozent auf 966,870 Milliarden Euro erhöht. In den ersten neun Monaten des laufenden Betriebsjahres gingen bei der Airbus Group Bestellungen über gut 112 Milliarden Euro ein, das waren dreizehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der zivile Flugzeugbauer Airbus fungierte mit einem Umsatz von 31,119 Milliarden Euro (Plus 8 Prozent) als Zugpferd im Konzern, der Rüstung- und Raumfahrtbereich erreichte 8,383 Milliarden Euro (Plus 4 Prozent) und die Hubschraubersparte steuerte einen Umsatz von 4,423 Milliarden Euro (Plus 4 Prozent) zum Gesamtergebnis bei.