Airbus Group meldet erstes Quartal

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Die Airbus Group konnte im ersten Quartal 2017 einen soliden Nettogewinn von 608 Millionen Euro erwirtschaften, das entspricht einem Plus von 52 Prozent.

Der Umsatz ist verglichen mit dem ersten Vorjahresquartal um sieben Prozent auf 12,988 Milliarden Euro angestiegen. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) erreichte 852 Millionen Euro, ein Jahr zuvor lag dieser bei 362 Millionen Euro.

Airbus konnte im ersten Quartal Bestellungen im Umfang von 3,823 Milliarden Euro entgegennehmen, das entspricht einem Minus von 47 Prozent. Der Bestellvorrat lag Ende März bei 1.030 Milliarden Euro.

Airbus konnte im ersten Quartal 2017 insgesamt 136 Verkehrsflugzeuge ausliefern im Vorjahr waren es 125 Maschinen.