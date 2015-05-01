Airbus Group meldet erstes Quartal

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Die Airbus Group konnte im ersten Quartal 2015 einen soliden Nettogewinn von 792 Millionen Euro erwirtschaften, das entspricht einem Plus von 80 Prozent.

Der Umsatz hat sich verglichen mit dem ersten Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 12,078 Milliarden Euro abgeschwächt. Der Umsatzrückgang kann mit den Auslieferungen begründet werden, diese lagen mit 134 ausgelieferten Maschinen um sieben Flugzeuge hinter den Zahlen vom ersten Quartal 2014. Airbus konnte im ersten Quartal 2014 noch 28 A330 ausliefern, in diesem Jahr waren es lediglich zwanzig Maschinen dieses Typs. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) ging um sieben Prozent auf 651 Millionen Euro zurück. Airbus konnte im ersten Quartal Bestellungen im Umfang von 21 Milliarden Euro entgegennehmen, gleich viele wie in der gleichen Vorjahresspanne. Der Bestellvorrat lag Ende März bei 955 Milliarden Euro.