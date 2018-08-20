Airbus Group meldet Quartalsgewinn

Airbus A350-1000 (Foto: Airbus)

Die Airbus Group konnte im zweiten Quartal 2018 einen Nettogewinn von 213 Millionen Euro erwirtschaften, das entspricht einem Gewinnrückgang von 69 Prozent.

Der Umsatz hat sich verglichen mit dem zweiten Vorjahresquartal um acht Prozent auf 14,851 Milliarden Euro verbessert. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT, Adjusted) konnte verglichen mit dem zweiten Quartal 2017 verdoppelt werden und erreichte 1,148 Milliarden Euro.

Im ersten Halbjahr 2018 ging der Umsatz um ein Prozent auf 24,970 Milliarden Euro leicht zurück. Den Halbjahres EBIT Gewinn gibt Airbus mit 1,162 Milliarden Euro an, das entspricht einem Anstieg von 110 Prozent. Der Nettogewinn erreichte 496 Millionen Euro und ist somit um 55 Prozent tiefer ausgefallen als im ersten Halbjahr 2017.

Im ersten Halbjahr 2018 konnte Airbus insgesamt 303 Verkehrsflugzeuge (Vorjahr 306) ausliefern, darunter waren 239 Maschinen aus der A320 Familie, 40 Airbus A350, 18 Airbus A330 und 6 Airbus A380.

Im ersten Halbjahr wurden bei Airbus netto insgesamt 206 (Vorjahr 203) neue Verkehrsflugzeuge bestellt. Der Arbeitsvorrat liegt bei insgesamt 7.168 Verkehrsflugzeugen.