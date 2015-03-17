Airbus Group erwirtschaftete soliden Gewinn

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Europas Luft- und Raumfahrtkonzern konnte im Geschäftsjahr 2014 bei einem Umsatz von 60,713 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 2,343 Milliarden Euro erwirtschaften.

Airbus Group kann für das Geschäftsjahr 2014 eindrückliche Zahlen präsentieren, der Umsatz ist um fünf Prozent auf 60,713 Milliarden Euro (64,407 Milliarden US Dollar) angestiegen, den Betriebsgewinn (EBITDA) beziffert die Airbus Group auf 6,147 Milliarden Euro, was verglichen mit dem Vorjahr einer Verbesserung von 37 Prozent gleich kommt. Den Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) gibt die Unternehmung mit 4,040 Milliarden Euro an, dies entspricht einem Plus von 54 Prozent. Der Arbeitsvorrat konnte um 26 Prozent auf 857,519 Milliarden Euro gesteigert werden, dies entspricht bei dem heutigen Umsatz einem Arbeitsvolumen von rund 14 Jahren.