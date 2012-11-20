Airbus Frachter in Bratislava verunfallt

Am 16. November 2012 war ein Airbus A300-B4-203 von Air Contractor auf dem Flughafen Bratislava in einen Landeunfall verwickelt, dabei kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Der Flughafen Bratislava informierte am Freitagmorgen, dass die Maschine nach der Landung wegen eines Bugfahrwerkkollapses leicht von der Landebahn geriet. Die Crew des Frachtflugzeugs, das aus Leipzig hergekommen war, blieb dabei unverletzt. Nach Aussagen des Spediteurs DHL kam auch die Fracht nicht zu Schaden. Dem Airbus A300 Frachter ging es dagegen schlechter, er wurde bei der Landung erheblich beschädigt. Die Landebahn 04/22 musste für zwei Tage geschlossen werden, der Flugverkehr in Bratislava konnte jedoch unterbruchsfrei auf der Piste 13/31 weitergeführt werden. Bei der Maschine mit dem Kennzeichen EI-EAC handelte es sich um ein Flugzeug der Irischen Fluggesellschaft Air Contractors. Der 29 Jahre alte Airbus A300-B4-203 wird für die DHL Tochter European Air Transport Leipzig betrieben.