Airbus Corporate Jets präsentiert ACJ330neo

Airbus Corporate Jet ACJ330neo Modell an der EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Airbus Corporate Jet hat an der EBACE 2017 zum ersten Mal den Airbus A330neo als Corporate Jet präsentiert.

Airbus Corporate Jets hat an der diesjährigen EBACE in Genf den A330neo als Corporate Jet vorgestellt. Der ACJ330neo Privatjet kann 25 Passagiere über Nonstop Entfernungen von bis zu 9.400 Nautische Meilen (17.408 km) befördern oder 20 Stunden ohne Zwischenlandung zurücklegen, mit dieser Reichweite kann man von Europa aus problemlos direkt nach Australien fliegen.

„Für Kunden in Ländern, die Staatsoberhäupter und Delegationen zu Regierungsgeschäften rund um die Welt fliegen müssen, bietet die ACJ330neo als Mitglied der weltweit erfolgreichsten Widebody Familie eine unschlagbare Kombination aus modernem Design, erwiesener Leistungsfähigkeit und Produktivität“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus.

Zu den jüngsten Neuerungen bei der A330neo gehören Rolls-Royce Trent 7000 Triebwerke der neuen Generation, Sharklets an den Flügelspitzen und ein höheres maximales Startgewicht mit einer deutlich besseren Nutzlast- und Reichweitenkapazität.