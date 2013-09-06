Airbus Chef im A350

Airbus Geschäftsführer Fabrice Brégier hat sich anlässlich eines Testfluges mit dem neuen A350 ein Bild über die Vorzüge des neuen Airliners machen können.

Der Testflug erfolgte ab dem Werksflughafen Toulouse und dauerte rund drei Stunden. Testflugzeug MSN1 drehte seine Runden über einem Testpattern im Südwesten von Frankreich. CEO Fabrice Brégier war begeistert von dem ruhigen Airbus A350 Flug und der technischen Ausgereiftheit des Flugzeuges, das sich noch im Anfangsstadium des Flugtestprogramms befindet.

Am 14. Juni 2013 startete der neue Airbus A350-900 zu seinem erfolgreichen Jungfernflug, das neue Verkehrsflugzeug hat inzwischen mehr als 150 Flugstunden absolviert. Für das Flugtestprogramm plant der europäische Flugzeugbauer mit fünf Flugzeugen rund 2.500 Flugstunden ein. Airbus strebt die Zulassung für Mitte 2014 an.