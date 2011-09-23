Airbus Chef hat keine Rezessionsängste

Gegenüber der französischen Tageszeitung Le Figaro äusserte sich Airbus Chef Thomas Enders zuversichtlich, was die Flugzeugbauindustrie betrifft.

Die Verantwortlichen von Airbus erwarten trotz Eurokrise und Börsenschwäche ein gutes Jahr. Die Nachfrage nach neuem Fluggerät sei weiterhin stark, da die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten ausbauen und älteres Fluggerät durch neue Maschinen ersetzen wollen. Falls es bei der Finanzierung von Airbus Flugzeugen zu Engpässen kommen sollte, könnte Airbus bei Airlines aus Europa Unterstützung anbieten, führte Tom Enders gegenüber der französischen Presse weiter aus.