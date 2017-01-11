Airbus Beluga XL erreicht Meilenstein

Airbus Beluga XL rolls out from station 35 (Foto: Airbus)

Der neue Spezialtransporter von Airbus erreicht einen neuen Meilenstein und geht von der Konzeptphase in die Endfertigungsphase über.

In den kommenden anderthalb Jahren wird der Beluga XL auf den beiden Baustationen in der Halle L34 endmontiert. Während diesem Jahr werden die Nasensektion des Rumpfes und das Leitwerk angebaut, auch alle elektrischen, mechanischen und hydraulischen Teilsysteme werden auf der einen Station in die Zelle integriert. Auf der zweiten Station werden anschließend die Triebwerke montiert und die Bodentests durchgeführt. In rund 18 Monaten kann der Beluga XL dann der Flugerprobung übergeben werden.

Der Beluga XL basiert auf dem Airbus A330-200, daher können viele Baugruppen dieses Großraumflugzeuges verwendet werden. Als Antrieb sind zwei Rolls-Royce Trent 700 vorgesehen. Insgesamt will Airbus fünf Beluga XL bauen, das erste Flugzeug soll dann ab 2019 bei Airbus Transport International in Dienst gehen.

Die größeren Baugruppen für den Airbus A350 XWB verlangen nach einem noch größeren Beluga Schwertransporter, auch die höheren Fertigungsraten fordern bei dem europäischen Flugzeugbauer in Zukunft höhere Transportkapazitäten.