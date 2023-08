Airbus Aufträge leicht hinter 2009

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat in den ersten vier Monaten des Jahres 159 Flugzeuge ausgeliefert, drei weniger als im ersten Trimester 2009.

Die Lieferungen in dieser Zeit umfassten vier A380 , einen davon an Air France, sowie 26 A330/340 und 129 Maschinen der A320er Familie. Die Flugzeugherstellerin hat einen ruhigen April hinter sich, nur eine Bestellung von Cebu Pacific für sieben Airbus A320 gingen in diesem Monat ein. Im Jahr bis Ende April 2010 erhielt Airbus insgesamt Aufträge für 67 Flugzeuge, 49 Langstrecken- und 18 Kurzstreckenmaschinen. Ihre Konkurrentin Boeing konnte sich per 27. April 2010 96 Bestellungen sichern.