Airbus A380 zum ersten Mal in Moskau

Auf dem Weg zur internationalen Luftfahrt- und Rüstungsmesse in Seoul wird ein Airbus A380 auf dem Flughafen Domodedovo einen Zwischenhalt machen.

Die Landung ist für den 16. Oktober 2009 auf dem internationalen Flughafen von Moskau geplant. Es ist der erste Besuch eines A380 in Russland. Der A380 wird am nächsten Tag mach Südkorea weiterfliegen und dort an der Messe teilzunehmen. Bei der Maschine handelt es sich um ein Testflugzeug von Airbus, das immer noch mit den Flugtestausrüstungen unterwegs ist und zur Weiterentwicklung der Systeme genutzt wird. Der Flughafen Domodedovo ist der einzige in Russland, der für die Operation des größten Flugzeuges zugelassen ist.

