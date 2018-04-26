Airbus A380 von Emirates auf der ILA

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates ist mit einem Airbus A380 an der ILA. Die Emirates A380 ist in diesem Jahr erneut das größte Passagierflugzeug auf dem Berlin ExpoCenter Airport in Schönefeld.

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, besuchte gestern auf der ILA Berlin 2018 die Emirates A380 im Rahmen des offiziellen Eröffnungsrundganges. Sie wurde begrüßt von Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe, sowie dem deutschen Kapitän Dirk Juchert und der deutschen Flugbegleiterin Nilufar Deshmeh. Die Emirates A380 ist an allen fünf Veranstaltungstagen, vom 25. bis zum 29. April 2018, ausgestellt und offen für Fachbesucher und Publikum.

Emirates A380 most popular social spot (Foto: Emirates)

Flotte an A380 bei Emirates am größten

Emirates ist der mit Abstand größte A380-Betreiber der Welt. Mit aktuell 102 A380 in der Flotte und einem verbleibenden Auftragsbestand von 60 weiteren Flugzeugen entspricht das Engagement von Emirates im A380-Programm einer Summe von mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Die A380-Jets von Emirates werden größtenteils bei Airbus in Hamburg hergestellt, durchlaufen dort wichtige Arbeitsschritte im Kabineneinbau, erhalten ihre finale Lackierung und werden von dort ausgeliefert.

Der auf der ILA Berlin ausgestellte Airbus ist die hundertste A380, die im vergangenen November in Hamburg an Emirates ausgeliefert wurde. Der Gründungsvater der Vereinigten Arabischen Emirate, Seine Hoheit Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ist mit einer Sonderlackierung abgebildet. Das Jahr 2018 ist das "Zayed-Jahr", hundert Jahre nach seiner Geburt wird in den VAE sein Vermächtnis gefeiert.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Zehn Jahre Flugverkehr mit der A380

Emirates bietet mit seiner A380-Flotte derzeit Flüge zu 48 Destinationen weltweit, darunter 17 Städte in Europa. In Deutschland werden Frankfurt, München und Düsseldorf mit dem effizienten Flugzeug bedient. In diesem Sommer feiert Emirates das zehnjährige Jubiläum seines vielfach ausgezeichneten A380-Liniendienstes: Am 28. Juli 2008 fand die erste Auslieferung statt, der kommerzielle A380-Flugverkehr wurde am 01. August 2008 aufgenommen.