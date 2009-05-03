Airbus A380 startet von Graspiste

Diesen Kurzfilm müssen Sie gesehen haben, ein kleiner Airbus A380 startet tatsächlich auf einer kurzen Graspiste.

Per Zufall bin ich auf diesen Kurzfilm auf YouTube gestossen. Selbstverständlich kann das grosse Modell des Airbus A380 nicht von einer Graspiste starten. Sind wir ehrlich, solche Flugzeuge aus der Welt der Grossmodelle sind ganz einfach faszinierend! Ein ganz tolles Hobby und manch ein Modellflieger ist in den Cockpits der grossen Ebenbilder gelandet.