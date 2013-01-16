Airbus A380 seit gut fünf Jahren im Liniendienst

Im Oktober 2007 konnte Singapore Airlines ihren ersten Airbus A380 übernehmen, mittlerweile sind weltweit 97 Superjumbos erfolgreich im Liniendienst.

Im Berichtsjahr 2012 konnte Airbus die Zielmarke von dreißig A380 Auslieferungen erreichen, damit sind 97 Maschinen bei neun Betreibern im Einsatz. Singapore Airlines war der erste A380 Kunde und betreibt momentan 19 Maschinen, die Zufriedenheit über das Flugzeug hat der Flag Carrier aus Singapur anfangs Jahr mit einer Folgebestellung über fünf weitere Maschinen unterstrichen. Dieser Auftrag, der vor einer Woche abgeschlossen wurde, bringt den Backlog beim A380 auf 165 Maschinen. In diesem Jahr wird sich British Airways zu den A380 Betreibern einreihen, der weltweit größte Netzwerk Carrier wird ihren A380 voraussichtlich im Juli übernehmen können.