Airbus A380 in Südamerika

Airbus wird an der FIDAE mit einem Airbus A380 vertreten sein, bis heute ist es dem europäischen Flugzeugbauer in Südamerika noch nicht gelungen, einen Käufer für den A380 zu finden.

Die International Air & Space Fair (FIDAE) findet in diesem Jahr vom 25. März bis zum 30. März in Santiago de Chile statt. Airbus ist an der Messe mit dem A380 MSN1 Testflugzeug vertreten und wird damit ihr Flaggschiff einem breiten Fachpublikum aus Lateinamerika zeigen können. Der A380 wird während der sechs tägigen Show auch am Flugprogramm teilnehmen.