Airbus A380 in Formationsflug über Sydney

Mit einem Formationsflug zweier Superjumbos über der australischen Metropole Sydney unterstreichen Emirates Airlines und Qantas den Start ihrer engen Partnerschaft.

Nach einer gründlichen Vorbereitung sind heute Morgen ein Airbus A380 von Emirates und ein A380 von Qantas im Formationsflug über das Hafenbecken von Sydney geflogen. Der Überflug fand heute Morgen um 10 Uhr 30 Lokalzeit statt, die beiden Superjumbos sind in einer einmaligen Formation auf einer Höhe von 1500 Fuss über das Hafenbecken geflogen und haben damit den Beginn der engen Partnerschaft der beiden Fluggesellschaften unterstrichen. Die neue Zusammenarbeit wurde letzte Woche von den Wettbewerbshütern genehmigt.

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