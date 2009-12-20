Airbus A380 in China zugelassen

Die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC hat dem europäischen Grossraumflugzeug die amtliche Zulassung erteilt.

Diese Zulassung liess lange auf sich warten, der Airbus A380 wurde durch die europäische Luftfahrtbehörde EASA und die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bereits im Dezember 2006 zugelassen. Das chinesische Zulassungszertifikat öffnet Airbus den Markt für ihren Super Jumbo in China. Als erste chinesische Fluggesellschaft wird China Southern Airlines im 2011 ihren ersten von fünf bestellten Airbus A380 übernehmen können.