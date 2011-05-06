Airbus A380 für Korean in Enderprobung

Korean Air ist die sechste Fluggesellschaft, welche den Airbus A380 Superjumbo in Betrieb nehmen wird. Airbus und Korean befinden sich in den Endzügen, bevor die erste Maschine offiziell übergeben wird.

Bei dem ersten A380 von Korean handelt es sich um Baunummer MSN035, die Maschine wird noch im Mai an Korean Air übergeben und ab Juni den Linienbetrieb aufnehmen. Korean hat bei Airbus zehn Superjumbos in Auftrag gegeben und wird in diesem Jahr fünf Maschinen dieses Typs übernehmen können. Die ersten A380 von Korean werden von Seoul nach Tokio, Hongkong und Bangkok verkehren, bevor die Strecken New York und Los Angeles dazu kommen. Die A380 von Korean werden durch GP7200 Motoren angetrieben und sind für 407 Passagiere ausgelegt.