Airbus A380 für Asiana geht in die Endmontage

Im Airbus Werk Toulouse hat der europäische Flugzeugbauer mit der Endmontage des ersten A380 für Asiana begonnen.

Asiana wird nach Qatar Airways zum zwölften A380 Betreiber, die Fluggesellschaft aus Südkorea hat sechs Maschinen dieses Typs in Auftrag gegeben. Auf der Station 40 werden bei Asianas erstem A380 nun die Flügel und das Leitwerk mit dem Rumpf verbunden. Der erste A380 für Asiana hat die Baunummer MSN152 und soll im zweiten Quartal 2014 an die Fluggesellschaft ausgeliefert werden. Asiana wird nach Korean die zweite A380 Betreiberin in Südkorea und will das Grossraumflugzeug hauptsächlich auf verkehrsstarken Routen in die Vereinigten Staaten einsetzen.