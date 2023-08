Airbus A380 auf Tournee

Im November hat Airbus mit dem A380 Testflugzeug einen weiteren Rundtrip vor, den das größte Flugzeug nach La Reunion und zu weiteren Destinationen führen wird.

La Reunion ist ein Überseegebiet Frankreichs, das im Indischen Ozean liegt. Am 11. November wird der Airbus A380 einen Besuch auf der französischen Insel abstatten, wo die Infrastruktur auf die A380 Tauglichkeit überprüft werden soll. Am nächsten Tag wird das weltweit größte Verkehrsflugzeug nach Mauritius fliegen, bevor die Maschine in die Vereinigten Emiraten an die Dubai Air Show überflogen wird. Nach der Luftfahrtausstellung in Dubai wird das Testflugzeug von Airbus am 20. und 21. November in Äthiopien gastieren, wo Höhenlandungen geplant sind. Nach diesen Performance Tests wird der A380 wieder an seinen Hauptsitz in Toulouse überflogen. Die Flüge dienen bei den neu angeflogenen Plätzen hauptsächlich zur Überprüfung der Bodeninfrastruktur, zudem soll der A380 potentiellen Kunden schmackhaft gemacht werden.

