Airbus A380 Global Airlines wird liquidiert

Airbus A380 Global Airlines (Foto: Hi Fly Airlines)

Am 4. November 2026 wurde die Airbus A380 Fluggesellschaft Global Airlines mit einem Gerichtsbeschluss in die Liquidation verabschiedet.

Gegen Global Airlines, das britische Startup mit dem ehrgeizigen Ziel, eine Fluggesellschaft mit einem Airbus A380 aufzubauen, wurde eine Zwangsliquidation-Verfahren eingeleitet. Wie aus einer am 12. November in der britischen „The Gazette“ veröffentlichten Bekanntmachung hervorgeht, erließ der High Court of Justice am 4. November 2026 einen entsprechenden Liquidationsbeschluss gegen Global Airlines Ltd.

Auszug aus der britischen "The Gazette" (Foto: Sreenshot)

Der Beschluss folgt auf einen am 29. Mai 2026 von einem der Gläubiger des Unternehmens eingereichten Antrag auf Liquidation. In der Bekanntmachung wird V Prime vom „Official Receiver“-Büro als Liquidator genannt, der am 4. November eingesetzt wurde.

Airbus A380 Global Airlines (Foto: Hi Fly Airlines)

Kurzer Auftritt von Global Airlines mit einem Airbus A380

Das von Gründer James Asquith im Jahr 2021 vorgestellte Konzept sah vor, dass Global Airlines eine Fluggesellschaft der besonderen Art werden sollte. Geplant waren Transatlantikflüge mit einer kleinen Airbus A380 Flotte, die Kabinen sollten in fünf Klassen unterteilt werden, darunter eine „Gamer Class“ mit speziellen Videospiel-Kabinen. Der Fluggesellschaft mit Hauptsitz in London gelang es, den einzigen Airbus A380 von HiFly zu übernehmen. Die Fluggesellschaft absolvierte im Sommer 2025 vier Flüge, einmal von Glasgow nach New York und das andere Mal von Manchester nach New York.

Seit dem 16. Juli 2025 stand der Airbus A380 mit der Immatrikulation 9H-GLOBL dann still und wurde ins französiche Tarbes überflogen. Der Betrieb eines einzigen Superjumbos war zu teuer und das Konzept stand nie auf einer tragfähigen Struktur. Es ist eigentlich Schade, dass dieses Airbus A380 Projekt nicht zum Fliegen gekommen ist.