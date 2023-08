Airbus A380 überholt bei SIA Boeing 747

Singapore Airlines war traditionsmässig einer der grössten Boeing 747 Betreiber, jetzt hat der Airbus A380 die Vorherschaft des Grossraumjets aus den USA gebrochen.

Seit der Einführung der Boeing 74 anfangs der 1970er Jahre stellte die Fluggesellschaft aus dem Stadtstaat Singapore gesamthaft 75 fabrikneue Boeing 747 Verkehrsflugzeuge und 18 Vollfrachter in den Flugdienst. Die Mega Tops (Boeing 747-400 SIA) topten in den 1990er Jahren die Boeing 747-300 Big Tops und jetzt topt der Airbus A380 den Boeing 747-400. Seit dem 4. September 2009 kann Singapore Airlines zehn A380 ihr Eigen nennen, momentan betreibt SIA noch neun Boeing 747-400 in ihrer Passagierflotte. Während den nächsten drei Jahren werden neun weitere Airbus A380 zu Singapore Airlines stossen und die Boeing 747-400 vollständig ablösen. Die letzte A380 Übernahme (Optionen ausgeschlossen) ist bei SIA im Januar 2012 geplant und die 747-400 Passagierflugzeuge werden während den Geschäftsjahren 2010 und 2011 ausgemustert.

