Airbus A350F für Cathay Cargo

Cathay Pacific Cargo Airbus A350F (Foto: Airbus)

Airbus kann sich über einen weiteren Kunden für den Airbus A350F Vollfrachter freuen, Cathay Pacific hat für ihren Frachtbereich Cathay Cargo sechs Airbus A350F fest bestellt.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat diesen neuen Auftrag am 8. Dezember 2023 bekanntgegeben. Cathay Pacific hat sechs A350F fest bestellt und sich Optionen für weitere zwanzig Flugzeuge dieses Typs gesichert. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2027 beginnen. Die A350F werden in die Frachtsparte Cathay Cargo eingegliedert und ein zentrales Element ihrer künftigen Flotte werden, was zu einem neuen Maß an Effizienz in ihrem umfangreichen Netzwerk führen wird.

Der derzeit in der Entwicklung befindliche A350F Vollfrachter kann eine Nutzlast von bis zu 111 Tonnen transportieren und bis zu 4.700 Seemeilen (8.700 Kilometer) zurücklegen, und das zu deutlich geringeren Kosten als jedes andere derzeit verfügbare Frachtflugzeug. Damit ist Cathay Cargo in Zukunft in der Lage, alle Luftfrachtmärkte noch effizienter zu bedienen, einschließlich der weltweit größten Frachtroute zwischen Hongkong und Anchorage.

Angetrieben von hochmodernen Rolls-Royce Trent XWB97 Triebwerken wird der Airbus A350F Frachter im Vergleich zur älteren Boeing 747-400F eine Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen um bis zu 40 Prozent mit sich bringen und ist mindestens 20 Prozent effizienter als sein Konkurrent in dieser Größenklasse.

Der A350F verfügt über die größte Frachttür fürs Hauptdeck der Branche, wobei die Rumpflänge und die Kapazität auf die branchenüblichen Paletten und Container optimiert sind. Über 70 Prozent der Flugzeugzelle bestehen aus fortschrittlichen Materialien, was zu einem um 46 Tonnen geringeren Startgewicht als beim Konkurrenzmodell führt. Die A350F ist außerdem das einzige Frachtflugzeug, das ab 2027 die erhöhten CO2- Emissionsstandards der ICAO vollständig erfüllen wird.

Als Teil der modernsten Großraumflugzeugfamilie der Welt bietet die A350F außerdem ein hohes Maß an Gemeinsamkeit mit A350-Passagierflugzeugen, was den Fluggesellschaften, die bereits Modelle dieser Familie einsetzen, zusätzliche Vorteile bringt.

Die Cathay Group ist mit einer Flotte von derzeit 47 Flugzeugen bereits einer der größten Betreiber von Flugzeugen aus der Airbus A350 Familie.