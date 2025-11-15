Airbus A350F für Air China Cargo

Airbus A350F (Foto: Airbus)

Air China Cargo hat bei Airbus sechs Airbus A350F Frachter bestellt und wird damit zum ersten Kunde im Festland von China.

Der Airbus A350F Frachter befindet sich bei Airbus in der Flugerprobung, die Unternehmung strebt die Zulassung des Vollfrachters noch in diesem Jahr an. Die ersten Maschinen sollen dann im Jahr 2026 ausgeliefert werden. Der Airbus A350F Frachter verfügt mit einer Nutzlast von 111 Tonnen eine Nonstop-Reichweite von 4.700 Nautischen Meilen (8.700 km). Der Airbus A350 wurde von dem Airbus A350-1000 abgeleitet und wird von Rolls-Royce Trent XWB-97 Triebwerken angetrieben. Der moderne Frachter ist bis zu 40 Prozent effizienter im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation.

„Die Integration des A350F in unsere bestehende gemischte Frachtflotte trägt zu mehr Effizienz im Betrieb und in der Wartung bei. Der A350F stärkt die Fähigkeit von Air China Cargo, Risiken im langfristigen und stabilen Betrieb zu begegnen“, sagte Wang Hongyan, Vizepräsident von Air China Cargo.

„Wir freuen uns, Air China Cargo als neuesten Kunden für den A350F begrüßen zu dürfen. Der A350F bietet Effizienz und Leistung der nächsten Generation sowie neue Kapazitätsniveaus und beispiellose Flexibilität bei der Beladung. Wir freuen uns auf eine reibungslose Integration in den Betrieb von Air China Cargo“, sagte Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales im Bereich Verkehrsflugzeuge.

Ende Oktober 2025 hatte die neueste Generation der A350-Großraumflugzeugfamilie weltweit 1.445 Bestellungen von 63 Kunden erhalten, darunter 74 Bestellungen für die brandneue A350F von 12 Kunden.