Airbus A350F Vollfrachter abgehoben

Airbus A350F MSN700 Vollfrachter absolviert Jungfernflug (Foto: Airbus)

Heute, den 29. September 2026, absolvierte der erste Airbus A350F Vollfrachter in Toulouse seinen erfolgreichen Jungfernflug, der Flug dauerte 4 Stunden und 10 Minuten.

Am Steuer des ersten Flugs mit dem Airbus A350F Frachter war als Kapitän der Testpilot Bernardo Saez-Benito, als Copilot war Experimental Testpilot Experimental Sylvain Guiraud dabei. Unterstützt wurden die beiden Piloten durch Testflugingenieur Ludovic Girard, zudem waren die leitenden Flugversuchsingenieure Laurent Bussiere und Jaime Angoloti an Bord des Erstfluges. Der erste von zwei A350F Prototypen trägt die Baunummer MSN 700.

MSN 700 ist mit einer speziellen Flugtestinstrumentierung ausgestattet. Bei dem gut vierstündigen Flug erreichte der Airbus A350F eine maximale Flughöhe von 25.000 Fuß.

Während dieses Erstflugs führte die Besatzung Tests durch, um die grundlegende Lufttüchtigkeit und die wesentlichen Flugeigenschaften zu überprüfen sowie sicherzustellen, dass die Basissysteme wie vorgesehen funktionieren. Damit beginnt eine mehr als neunmonatige Flugtestkampagne.

Der zweite A350F-Prototyp (MSN 701) befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Endmontage und wird in den kommenden Wochen in die Lackiererei überführt.

Der Airbus A350F Frachter verfügt mit einer Nutzlast von 111 Tonnen eine Nonstop-Reichweite von 4.700 Nautischen Meilen (8.700 km). Der Airbus A350 wurde von dem Airbus A350-1000 abgeleitet und wird von Rolls-Royce Trent XWB-97 Triebwerken angetrieben. Der moderne Frachter ist bis zu 40 Prozent effizienter im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation.