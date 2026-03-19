Airbus A350F Frachter für Atlas

Atlas Air Airbus A350F (Foto: Airbus)

Der US-amerikanische Frachtspezialist Atlas Air hat bei Airbus 20 Airbus A350F Vollfrachter bestell, dabei handelt es sich um die grösste A350F Bestellung.

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luftfrachtlogistik mit Sitz in New York, hat eine wegweisende Festbestellung über 20 Airbus A350F Frachter aufgegeben. Es handelt sich um die größte Einzelbestellung, die jemals für diesen neusten Airbus Frachter eingegangen ist, und sie macht Atlas zum größten Kunden dieses Flugzeugtyps.

Die Airbus A350F Frachtflugzeuge sollen bei Atlas für Wachstumszwecke eingesetzt werden. Als führendes Unternehmen im Bereich ausgelagerter Flugdienste für Luftfahrtlogistik ist Atlas optimal positioniert, um die Leistungsfähigkeit des A350F der nächsten Generation globalen Betreibern in unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Märkten zugänglich zu machen.