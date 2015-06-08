Airbus A350-900 für Vietnam Airlines abgehoben

Airbus A350-900 Vietnam Airlines (Foto: Airbus)

Am 1. Juni 2015 startete der erste A350-900 für Vietnam Airlines im französischen Toulouse zu seinem erfolgreichen Jungfernflug, dies gab Airbus über eine Pressemeldung bekannt.

Mit diesem Flug beginnt für den ersten A350-900 von Vietnam Airlines die Schlussphase in der Endfertigung, in dieser bekommt der neue Airliner die komplette Kabineneinrichtung eingebaut, anschließend erfolgen weitere Boden- und Flugtests, bevor das Flugzeug Mitte Jahr übergeben werden kann. Der A350-900 von Vietnam Airlines wird durch AerCap finanziert.

Vietnam Airlines wird nach Qatar Airways der zweite A350 Betreiber. Die Fluggesellschaft hat bei Airbus zehn A350 XWB direkt in Auftrag gegeben und vier weitere Maschinen werden eingemietet. Vietnam Airlines beabsichtigt die neuen A350 auf gut laufenden Premium Routen einzusetzen, den Anfang wird die Verbindung Hanoi-Paris machen.