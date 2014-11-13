Fliegerweb logo

Airbus A350-900 erhält FAA Zulassung

13.11.2014 RK
Fifth_A350_400

Airbus hat am 12. November 2014 die US-amerikanische FAA Musterzulassung für ihren neuen Airbus A350-900 Langstreckenjet erhalten.

Nach der europäischen Musterberechtigung ist der Airbus A350-900 nun auch in den Vereinigten Staaten von der FAA zugelassen worden. Die feierliche Übergabe des unterzeichneten Zertifikats fand am FAA Hauptquartier in Washington D.C. statt.

Der A350-900 hat die europäische Lufttüchtigkeit bereits am 30. September 2014 zugesprochen bekommen. Das Flugtestprogramm für den A350-900 umfasste rund 2.700 Flugstunden und dauerte gut 15 Monate, an den Flugversuchen nahmen insgesamt fünf Maschinen teil.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.