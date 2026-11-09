Airbus A350-1000ULR machte Rekordflug

Erstflug Airbus A350-1000ULR (Foto: Airbus)

Der Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range) hat offiziell den Guinness-Weltrekord für den längsten Flug eines Verkehrsflugzeugs (gemessen an der zurückgelegten Distanz) aufgestellt.

Der von Airbus durchgeführte Flug mit dem Rufzeichen AIB35LR startete am Montag, dem 27. Juli, um 17:27 Uhr Ortszeit (06:27 Uhr UTC) in Melbourne, Australien, und landete am Dienstag, dem 28. Juli, um 09:51 Uhr Ortszeit (07:51 Uhr UTC) in Toulouse, Frankreich. Die Flugstrecke betrug 12.503 nautische Meilen (entspricht 23.155 Kilometern) bei einer Flugzeit von 24 Stunden und 24 Minuten. Der Rekord basiert auf Flugdaten, die von der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) und Flightradar24 unabhängig voneinander validiert wurden.

Airbus A350-1000ULR Rekordflug (Foto: Airbus)

Der Flug fand im Rahmen der Flugerprobungskampagne für die A350-1000ULR statt, die für Qantas Airways im Zuge des „Project Sunrise“ entwickelt wird. Eine der Anforderungen an Airbus bestand darin, einen Flugabschnitt mit einer Blockzeit von 23 Stunden (vom Zurücksetzen am Abflugort bis zum Anlegen der Unterlegkeile am Ankunftsort) zu absolvieren, um die längsten kommerziellen Flugverbindungen zu simulieren, die mit diesem Flugzeugtyp künftig möglich sein werden.

Nach dem Start in Melbourne flog das Flugzeug über Sydney, nahm dann Kurs auf den Pazifik in Richtung Nordosten – in Richtung Los Angeles – und überquerte dabei die internationale Datumsgrenze. Anschließend überquerte es den nordamerikanischen Kontinent sowie den Atlantik, flog in Richtung Süden über Großbritannien (einschließlich London) und setzte den Flug bis nach Toulouse fort. Da die Route über drei Kontinente und zwei Ozeane führte, erlebte die Besatzung zwei Sonnenuntergänge und zwei Sonnenaufgänge.

An Bord befanden sich insgesamt 13 Personen: eine Flugbesatzung bestehend aus drei Airbus-Testpiloten und zwei Piloten von Qantas sowie fünf Airbus-Flugerprobungsingenieure. Zudem waren zwei Airbus-Konstruktionsingenieure sowie ein Vertreter der Fédération Aéronautique Internationale an Bord. „Diese Leistung spiegelt den Pionier- und Innovationsgeist wider, der fest in der DNA von Airbus verankert ist. Um der von Qantas gestellten Herausforderung zu begegnen, haben unsere Teams gemeinsam daran gearbeitet, die Reichweite der A350-1000 auf effiziente und wirtschaftlich tragfähige Weise zu erweitern – mit dem Ziel, die längsten kommerziellen Flüge der Weltgeschichte zu ermöglichen“, sagte Lars Wagner, Chief Executive Officer Commercial Aircraft bei Airbus. „Mit einem Nonstop-Flug über 12.503 Seemeilen haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das Flugzeug für diese Mission bestens geeignet ist. Und der Weltrekord war dabei das Sahnehäubchen!“

Airbus A350-1000ULR Crew vom Rekordflug (Foto: Airbus)

„Ein riesiges Dankeschön an alle Teams bei Airbus, die dieses Projekt Wirklichkeit werden ließen. Ebenso ein Dankeschön an Qantas für eine großartige Partnerschaft, in der wir gemeinsam Grenzen verschoben haben; an Rolls-Royce für die umfassende Unterstützung; und an alle weiteren Partner, die zu diesem spannenden Moment in der Luftfahrtgeschichte beigetragen haben. Heute können wir mit Fug und Recht behaupten: Die A350 ist unbestritten führend im Langstreckensegment!“, fügte Wagner hinzu.

Die A350-1000ULR wird es Qantas Airways ermöglichen, erstmals Nonstop-Verbindungen zwischen Sydney und London sowie New York anzubieten – eine Strecke von fast 10.000 Seemeilen bei Flugzeiten von bis zu 22 Stunden. Ermöglicht wird dies vor allem durch die Integration eines zusätzlichen zentralen Tanks im hinteren Rumpfbereich (Rear Centre Tank, RCT), was die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs weiter steigert und die Reichweite um 1.000 Seemeilen erhöht.

Die A350-1000ULR ist die vierte Passagierversion der erfolgreichen A350-Familie, zu der bereits die A350-900, die A350-900ULR und die A350-1000 gehören. Gemeinsam haben diese Flugzeuge neue Maßstäbe im Langstreckenverkehr gesetzt – mit einer deutlichen Senkung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen sowie einem völlig neuen Komfortniveau. Ergänzt wird die Modellreihe in Kürze durch den neuen Frachter A350F, der derzeit ebenfalls bei Airbus entwickelt wird; der Erstflug ist für Ende dieses Jahres geplant. Ende Oktober 2026 verzeichnete die A350-Familie 1.628 Bestellungen von 70 Kunden; mehr als 740 Flugzeuge sind bereits bei 42 Betreibern im Einsatz, vorwiegend auf weltweiten Langstreckenverbindungen.

Im Rahmen des „Project Sunrise“ hat Qantas 12 Exemplare der A350-1000ULR bestellt. Die Auslieferung des ersten Flugzeugs ist für kommenden April geplant, die Indienststellung auf der Strecke Sydney–London soll im weiteren Verlauf des Jahres erfolgen. Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft 12 Standard-A350-1000 bestellt, die künftig in ihrem Langstreckennetz zum Einsatz kommen sollen.

Airbus