Airbus A350-1000ULR abgehoben

Erstflug Airbus A350-1000ULR (Foto: Airbus)

Am 3. Juni 2026 absolvierte der Airbus A350-1000ULR seinen Jungfernflug, mit dieser Variante möchte Qantas in Zukunft von Sydney direkt nach London fliegen.

Der Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) wurde auf Wunsch des australischen Flag Carriers Qantas für Langstreckenflüge von Australien direkt nach Europa entwickelt , auch direkte Flüge von Australien nach New York sind mit dem Airbus A350-1000ULR möglich.

Für die besonderen Bedürfnisse von Qantas hat Airbus den A350-1000 Langstreckenjet mit einem weiteren Tank ausgerüstet. Der zusätzliche Rear Center Tank (RCT) sorgt für eine höhere Reichweite von rund 1000 Seemeilen (1852 Kilometer) und macht für den Airbus A350-1000ULR Direktflüge von bis zu 10. 000 nautische Meilen (18.520 Kilometer) lange Flüge möglich. Mit dieser Reichweitenleistung werden Direktflüge von Sydney nach London möglich.

Während der erste Airbus A350-1000ULR (MSN 707) die Testflugkampagne in Angriff genommen hat, steht laut Airbus die zweite Maschine in Qantas-Bemalung kurz vor der Fertigstellung. Qantas erwartet den Airbus A350-1000ULR in einem knappen Jahr, im April 2027 zu übernehmen.

Laut Airbus haben per Ende April 2026 68 verschiedene Kunden bereits 1579 Airbus A350 verschiedener Varianten bestellt. Ausgeliefert waren zu disesem Zeitpunkt gut 700 Airbus A350 die bei 41 Betreibern im Einsatz stehen. Schon bald soll die Aorbus A350-Familie weiteren Zuwachs erhalten. Noch in diesem Jahr soll auch die Frachtversion, der Airbus A350F zum Jungfernflug abheben.