Airbus A350-1000 für Delta Air Lines

Airbus A350-1000 Delta Air Lines (Foto: Airbus)

Delta Air Lines hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus einen ersten Auftrag für den Airbus A350-1000 platziert, über die nächsten Jahre sollen zwanzig Maschinen dieses Typs zur Flotte stoßen.

Der Airbus A350 ist kein Neuzugang bei der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines, die Fluggesellschaft aus Atlanta im Bundesstaat Georgia betreibt bereits achtundzwanzig Airbus A350-900. Der Airbus A350-1000 ist das größte Modell in der A350 Familie und wird bei Delta Air Lines in Zukunft auf nachfragestärkeren Routen eingesetzt werden. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2026 beginnen. Laut Airbus hat Delta in den Neuauftrag auch noch eine Kaufoption für zwanzig weitere Maschinen dieses Typs eingehandelt.

„Wir sind dankbar für Deltas anhaltendes Vertrauen in die Lösungen von Airbus zur Erfüllung seiner Flottenanforderungen“, sagte Christian Scherer, Chief Executive Officer des Verkehrsflugzeuggeschäfts von Airbus. „Delta war die erste US-Fluggesellschaft, die den A350-900 eingesetzt hat, und das mit großem Erfolg. Delta begrüßt nun die A350-1000, die der Fluggesellschaft und ihren Kunden noch mehr Möglichkeiten eröffnen wird. Wir sind stolz darauf, dass unsere Flugzeuge das gesamte beeindruckende globale Netzwerk von Delta bedienen, da diese herausragende Fluggesellschaft die Flotteneffizienz auf die nächste Stufe hebt.“

„Die A350-1000 wird das größte und leistungsstärkste Flugzeug in Deltas Flotte sein und ist ein wichtiger Schritt vorwärts für unsere internationale Expansion“, sagte Ed Bastian, CEO von Delta. „Das Flugzeug ergänzt unsere Flotte und bietet ein verbessertes Kundenerlebnis mit mehr Premium-Sitzen und erstklassigen Annehmlichkeiten sowie erweiterten Frachtkapazitäten.“