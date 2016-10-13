Airbus A350-1000 Rollout

Airbus A350-1000 Rollout (Foto: Airbus)

Airbus hat am 12. Oktober 2016 ein Foto des inoffiziellen Rollouts ihres neusten A350-1000 Verkehrsflugzeuges veröffentlicht, der gestreckte A350 XWB wird nun für das Flugtestprogramm vorbereitet.

Der erste Airbus A350-1000 Prototyp MSN059 ist nun mit dem Rolls-Royce Trent XWB-97 ausgerüstet und kann mit der Bodenerprobung anfangen. Am Heck ist eine große "1000" auflackiert, diese Nummer soll das größte Mitglied der A350 XWB Modellfamilie eindeutig identifizieren. Airbus will den ersten Airbus A350-1000 noch in diesem Jahr in die Luft bringen, das Flugtestprogramm wird mit drei Flugzeugen bestritten. Die ersten Kundenmaschinen sollen ab Mitte 2017 ausgeliefert werden.

Die A350-1000 ist mit fast 74 Metern Länge die größte A350 Variante, als Antrieb erhält sie die stärksten Triebwerke, die Airbus je verbaut hat. Das Rolls Royce Trent XWB-97 Triebwerk befindet sich bei Rolls Royce momentan noch in der Endtestphase. Die A350-1000 XWB kann in einer typischen Drei-Klassen-Konfiguration 366 Passagiere über nonstop Entfernungen von bis zu 7.950 Nautischen Meilen (14.723 km) transportieren.

Airbus hat bislang 195 Aufträge für die A350-1000 von zehn Kunden erhalten, dabei ist Qatar Airways mit 37 bestellten A350-1000 der größte Kunde für diese A350 Version. United Airlines hat insgesamt 35 A350-1000 bestellt.