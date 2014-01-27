Airbus A350 weilt für Kältetest in Kanada

Der dritte A350 Prototyp wurde am 24. Januar 2014 für die anstehenden Kältetests in den hohen Norden Kanadas überflogen.

Für die Cold WeatherOperations Tests wurde die Maschine am Freitag nach Kanada überflogen. In Iqaluit muss der modernste Airliner von Airbus in dieser Woche nun zeigen, dass er auch mit unwirtlichstem Winterwetter zu Recht kommt. Auf dem Platz in Nordkanada herrscht häufig widrigstes Polarwetter mit Schneefall und sehr tiefen Minustemperaturen. Die Tests müssen zeigen, dass der Airbus A350 sowohl nach kurzen Umschlagzeiten als auch nach längeren Abstellzeiten sicher wieder in Betrieb genommen werden kann. Bei tiefen Minus Temperaturen müssen die Piloten und Bodenbesatzungen meistens genaue Vorgaben befolgen, damit das Flugzeug vor der Inbetriebnahme auf eine akzeptable Betriebstemperatur kommt, so werden Schäden an Teilsystemen vermieden. Bei den extremen Kältetests gilt es die ausgearbeiteten Verfahren zu überprüfen, damit die Flugzeuge auch nach längeren Standzeiten in den kältesten Regionen unserer Erde sicher in Betrieb genommen werden können. Als Temperatur kritische Komponenten gelten die Hilfsturbine, die Triebwerke und das Treibstoffsystem. Im Betrieb müssen auch die Klimaanlagen zeigen, dass sie bei dieser Kälte auch am Boden optimal funktionieren.