Airbus A350 mit Automatik für Emergency Descent

Airbus überlegt sich bei dem Airbus A350 eine automatische Funktion für den Notsinkflug in das Flugsteuerungssystem einzuprogrammieren, falls die Piloten nicht rasch genug reagieren.

Kommt es in einem Verkehrsflugzeug oder in einem Business Jet auf grossen Höhen zu einem Druckabfall in der Kabine, dann muss die Cockpitbesatzung rasch reagieren und je nach Höhe und Dringlichkeit einen Notsinkflug (EmergencyDescent) einleiten. Die Druckkabinen in Verkehrsflugzeugen befinden sich während des Reisefluges auf einer Höhe von rund 2200 Metern, diese Höhe variiert von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp. Falls der Druck in der Kabine durch eine Fehlfunktion in der Automatik oder durch ein Loch in der Aussenhaut des Flugzeuges kleiner wird, dann werden die Piloten in der Regel ab etwa 10.000 Fuss (3000 Meter) durch eine Rote Warnung (Master Warning) alarmiert, bei eine Höhe von rund 13.500 Fuss werden die automatischen Sauerstoffmasken in der Passagierkabine ausgeworfen, damit sich die Passagiere selbständig mit Sauerstoff versorgen können. Bei einem tragischen Absturz einer Boeing 737-300 von Helios, wobei alle Insassen ums Leben kamen, haben diese Notsysteme versagt und die Piloten sind durch Sauerstoffmangel am Steuer der Maschine eingeschlafen. Damit ein solcher Unfall nicht noch einmal vorkommt, überlegt sich Airbus, bei seinem neuen zweimotorigen Verkehrsflugzeug A350 einen „Emergency Descent Mode“ in das automatische Flugsteuerungssystem zu integrieren. Falls die Piloten innerhalb einer nützlichen Frist auf den Druckabfall nicht adäquat reagieren würden und den Notsinkflug einleiten würden, dann würde die Automatik das Verkehrsflugzeug auf eine sichere Höhe von rund 10.000 Fuss steuern. In dieser Höhe ist wiederum genug Sauerstoff vorhanden, um ein Überleben zu garantieren. Bei Airbus ist bezüglich dieser Erweiterung in der Automatik noch nichts entschieden, die Idee ein solches Notsystem zu integrieren könnte durchaus Sinn machen.