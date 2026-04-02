Airbus A350 bei Edelweiss

Airbus A350 Edelweiss (Foto: Edelweiss)

Vor einem Jahr hob erstmals ein Airbus A350 von Edelweiss in Zürich ab, mit Ziel Teneriffa. Es war der Beginn eines neuen Kapitels für Edelweiss und die Schweizer Luftfahrt.

Zwölf Monate später zeigt sich: Der Airbus A350 hat sich nicht nur im Alltag bewährt, sondern ist zu einem zentralen Bestandteil der Flotte geworden.

Starke Leistung und zuverlässige Operation

Das erste Flugzeug dieses Typs, HB-IHF, legte seither rund 3,96 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht mehr als zehn Flügen zum Mond. Insgesamt wurden mit diesem Flugzeug 845 Flüge durchgeführt und 210’533 Gäste befördert, darunter 14’001 Kinder und 2’307 Babys.

Auch operativ überzeugt der Airbus A350 mit hoher Zuverlässigkeit. Insgesamt war das Flugzeug rund 4’695 Stunden in der Luft, was fast 200 Tagen entspricht. Dabei wurden 26 verschiedene Destinationen angeflogen.

Besonders häufig kam das Flugzeug auf den Strecken nach Pristina, Vancouver und Las Vegas zum Einsatz. Auf der Verbindung Zürich – Pristina wurden 71 Rotationen mit über 15’000 Passagieren durchgeführt. Auch beliebte Ferienziele wie Ibiza und Edinburgh sowie Langstrecken nach Nordamerika gehörten zu den wichtigsten Einsatzgebieten.

Die Leistungsfähigkeit zeigt sich auch in den transportierten Mengen. Über 178’000 Gepäckstücke mit insgesamt 2’784 Tonnen sowie 1’289 Tonnen Fracht wurden in den letzten 12 Monaten mit dem Airbus A350 HB-IHF befördert.

Ausbau der Flotte und neue Langstreckenkabine ab 2026

Der Ausbau der Airbus A350 Flotte verläuft planmässig. Nach dem ersten Flugzeug im April 2025 stiessen im Juli und Oktober 2025 sowie im Januar 2026 drei weitere Airbus A350 zur Flotte. Edelweiss betreibt aktuell vier Flugzeuge dieses Typs und setzt diese erfolgreich auf Langstrecken ein.

Ein wichtiger nächster Schritt ist die Einführung der neuen Langstreckenkabine. Unter dem Motto «Mehr Raum zum Wohlfühlen» verbindet Edelweiss ein modernes Design mit hochwertigen Materialien, einer ruhigen Farbwelt und zeitgemässer Technologie. In allen Reiseklassen profitieren die Gäste von mehr Komfort, während in der Business Class neu auch Suiten mit schliessbaren Türen für zusätzliche Privatsphäre sorgen. Ergänzt wird das Reiseerlebnis durch moderne Technologien wie hochauflösende Bildschirme, Bluetooth Audio und kostenlosem Highspeed Internet von Starlink für alle Gäste.

Das erste Flugzeug mit der neuen Kabine wird voraussichtlich ab Dezember 2026 im Einsatz stehen, die Flüge sind ab Sommer 2026 buchbar. Weitere umgebaute Airbus A350 folgen schrittweise bis Sommer 2027, womit die gesamte Airbus A350 Flotte von Edelweiss vollständig mit dem neuen Kabinenkonzept ausgestattet sein wird. Insgesamt wird die Airbus A350 Flotte von Edelweiss künftig aus sechs Flugzeugen bestehen.

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