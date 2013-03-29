Airbus A350 XWB kriegt Triebwerk

Airbus hat an dem ersten A350 Prototypen die Rolls-Royce Trent XWB Triebwerke montiert.

Die Triebwerke wurden durch UTC Aerospace Systems für den Einbau sorgfältig vorbereitet und konnten nun an die Pylone angebaut werden. Bevor es nun zu der Flightline geht, muss MSN001 noch lackiert werden. Das Trent XWB hat von der europäischen Luftfahrtbehörde im Februar die Musterberechtigung erhalten. Das Trent XWB ist eine Weiterentwicklung des Trent 1000, das in der Boeing 787 verwendet wird. Parallel zum Triebwerkeinbau erhält der A350 XWB auch die HGT1700 Hilfsturbine, die durch Honeywell speziell für den A350 entwickelt wurde. Der Erstflug ist in diesem Sommer geplant.