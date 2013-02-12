Airbus A350 Triebwerk zugelassen

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem Rolls Royce Trent XWB Triebwerk die Typenzulassung erteilt.

Das Trent XWB ist eine Weiterentwicklung des Trent 1000, welches bei der Boeing 787 verwendet wird. Der neue Antrieb wurde speziell auf die Bedürfnisse der Airbus A350 Familie abgestimmt. Am Testprogramm waren seit 2010 elf Triebwerke beteiligt, die mehr als 3.100 Betriebsstunden absolvierten, die Flugerprobung fand an einem Airbus A380 statt. Das Trent XWB ist momentan die einzige Triebwerkvariante für den neuen zweimotorigen Airbus. Der Antrieb ist in der Schubklasse von 334 bis 430 Kilo Newton angesiedelt.