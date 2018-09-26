Airbus A330neo ist zugelassen

Airbus A330neo für TAP Portugal (Foto: Airbus)

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem Airbus A330-900 die Zulassung erteilt, die Auslieferung an TAP soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Der Airbus A330neo (new engine option) gibt es in zwei Varianten, der A330-900 ist länger als der A330-800, angetrieben werden sie durch das neu überarbeitete Rolls-Royce Trent 7000. Laut Airbus standen drei Airbus A330-900 in der Flugerprobung, gesamthaft haben sie während den letzten 11 Monaten rund 1.400 Flugstunden absolviert.

Airbus A330-900 Eckdaten (Grafik: Airbus)

Airbus rechnet mit der US-amerikanischen FAA Zulassung in Kürze. Erstkunde für den Airbus A330neo ist TAP Air Portugal.