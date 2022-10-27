Airbus A330-300P2F für Amazon Air

Airbus A330-300P2F Umbaufrachter (Foto: Airbus)

Airbus kann sich über einen weiteren Kunden für den A330 Umbaufrachter freuen, Amazon Air wird zehn Airbus A330-300P2F bei Altavair leasen.

Die Airbus A330-300P2F werden durch den Flugzeugleasingspezialisten Altavair bei der Airbus Tochter Elbe Flugzeugwerke GmbH aus Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen umgebaut. Amazon Air wird die geleasten Airbus A330 Umbaufrachter unter ihrem Airline Brand Prime Air von Hawaiian Airlines betreiben lassen. Der erste A330-300P2F soll Ende 2023 bei Prime Air eingeflottet werden.