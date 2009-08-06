Airbus A330-200F bald Startbereit

Der erste Airbus A330 Frachter ist in der Endmontage weit fortgeschritten, die Maschine wird in Toulouse auf der gleichen Produktionsstrasse wie die Passagiermaschinen gebaut.

Der Erstflug für den Airbus A330-200F Vollfrachter ist im November 2009 geplant und die ersten Flugzeuge sollten im Frühjahr 2010 ausgeliefert werden. Der erste Kunde wir Etihad Crystal Cargo aus Abu Dhabi sein. Das Programm wurde krisenbedingt verlangsamt, die europäische und amerikanische Zulassung wird jetzt im Frühjahr 2010 erwartet. Bei Airbus liegen momentan 65 Bestellungen für den Frachter mit einer Nutzlast von 64 Tonnen vor.