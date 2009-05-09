Airbus A330-200 mit erhöhter Startmasse

Die neuen Airbus A330-200 können optional mit einer um 3,4 Tonnen erhöhten, maximalen Starmasse bestellt werden.

Diese Option ist ab August 2009 auf allen neu Produzierten Airbus A330-200 erhältlich. Zusätzlich können Maschinen ab Baulos Februar 2004 mit dieser Option nachgerüstet werden, die Nachrüstung würde lediglich ein paar Tage in Anspruch nehmen. Die um 3,4 Tonnen erhöhte maximale Startmasse gibt dem A330-200 eine höhere Reichweite von 330 Nautischen Meilen (611 km) oder lässt eine höhere Zuladung zu. Von dem A330-200 sind bereits mehr als 550 Maschinen verkauft worden, wovon bereits über 340 Flugzeuge im Liniendienst stehen.