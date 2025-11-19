Airbus A321neo für flydubai

Flydubai hat an der Dubai Airshow 2025 eine Absichtserklärung über den Kauf von bis zu 150 Airbus A321neo unterzeichnet und wird damit zu einem neuen Airbus Kunden.

Flydubai setzt momentan auf die Boeing 737 und will nun die starke Wachstumsstrategie mit Airbus A321neo Verkehrsflugzeugen weiter vorantreiben. Der Airbus A321neo ist das größte Mitglied der erfolgreichen Airbus A320neo-Familie von Airbus und bietet eine unübertroffene Reichweite und Leistung. Dank Triebwerken der neuen Generation und Sharklets spart der Airbus A321neo im Vergleich zu Schmalrumpfflugzeugen der vorherigen Generation mehr als 20 % Treibstoff und CO₂-Emissionen ein und bietet gleichzeitig maximalen Passagierkomfort in einer der breitesten Schmalrumpfkabinen am Himmel.