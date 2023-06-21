Airbus A321neo für Volaris

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Volaris hat bei Airbus 25 weitere Airbus A321neo bestellt, der Auftragsabschluss wurde an der Luftfahrtmesse in Le Bourget bekanntgegeben.

Der mexikanische Low-Cost-Carrier Volaris baut seine Airbus Single Aisle Flotte weiter aus und hat bei Airbus eine Bestellung über 25 weitere Airbus A321neo Verkehrsflugzeuge finalisiert. Dieser Auftrag wurde durch Volaris und Airbus bereits im Oktober 2022 bekanntgegeben. Mit dieser Bestellung erhöht Volaris seine Flotte aus der Airbus A320neo Familie auf 143 Flugzeuge.