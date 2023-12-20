Airbus A321neo für Sunglass Airlines

Airbus A321neo Danish Sunclass Airlines (Foto: Airbus)

Airbus hat am 20. Dezember 2023 die Übergabe des ersten Airbus A321neo an die dänische Ferienfluggesellschaft Sunglass Airlines bekanntgegeben.

Der fabrikneue Airbus A321neo wurde Sunglass Airlines am Airbus Standort Hamburg Finkenwerder übergeben. Durch den parallelen Betrieb der Airbus A330neo und A321neo Maschinen wird Sunglass Airlines zu einem reinen Airbus-Betreiber und profitiert dabei von der einzigartigen Gemeinsamkeit der verschiedenen Airbus Flugzeuge.

Der Airbus A321neo ist das Flottenmitglied in der Airbus A320 Familie mit dem längsten Rumpf, er kann bis zu 244 Passagiere über eine nonstop Reichweite von 4.700 Nautischen Meilen beziehungsweise 8.700 km befördern. Verglichen mit seinem Vorgängermodell verbraucht der A321neo gut zwanzig Prozent weniger Treibstoff und reduziert damit auch den CO2 Ausstoß. Die modernen Triebwerke vermindern die Lärmbelastung um bis zu fünfzig Prozent.