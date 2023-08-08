Airbus A321neo für SAUDIA

SAUDIA Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Saudi Arabia Airlines hat am 31. Juli 2023 die Kaufabsicht von zwanzig weiteren Airbus A321neo Verkehrsflugzeugen bekanntgegeben, das Motto lautet dabei „A neo-way of flying“.

Die nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens hat sich aus wirtschaftlichkeitsgründen für weitere Airbus A321neo entschieden. Der größte Single Aisle Jet von Airbus ist, wenn man es auf die Effizienz pro Passagiersitz hochrechnet, der wirtschaftlichste in der Airbus A320 Familie.

SAUDIA Airbus A321neo A NEO-WAY OF FLYING (Foto: SAUDIA)

Kapitän Ibrahim Koshy, CEO von SAUDIA, sagte: "Wir freuen uns, unsere Flotte mit dem neuen Airbus A321neo zu erweitern. Unsere Priorität ist es, unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten und die Welt nach Saudi-Arabien zu bringen. Um dieses Versprechen einzulösen, werden wir weiterhin hochmoderne Flugzeuge von den besten Herstellern der Welt kaufen."

Koshy fügte hinzu: "Wir loben Airbus dafür, dass sie kontinuierlich an der Verbesserung der Leistung ihrer Flugzeuge arbeiten, was dem Ziel von SAUDIA entspricht, den Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu leisten."

Die zwanzig Airbus A321neo sollen bis zum Jahr 2026 an SAUDIA ausgeliefert werden.