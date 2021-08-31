Airbus A321neo für Jet2.com

Jet2.com Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Jet2.com hat bei Airbus einen Grossauftrag über 36 Airbus A321neo platziert und wird damit zu einem neuen Airbus Kunden.

Der Ferienflieger Jet2.com aus dem britischen Leeds Bradford wird von der Boeing 737-800 wahrscheinlich auf die Airbus A320neo Familie umsteigen. Der erste Auftrag über 36 Airbus A321neo bekräftigt damit unsere Annahme. Jet2.com hat in der Vergangenheit bereits positive Erfahrungen mit eingemieteten Airbus A321 gesammelt und die Geschäftsleitung ist laut eigenen Aussagen mit den Leistungen der Fly-by-Wire Flugzeugen von Airbus hoch zufrieden.

Jet2.com wird ihre 36 neuen Airbus A321neo für 232 Passagiere auslegen.