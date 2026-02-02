Airbus A321XLR für Air India

Airbus A321XLR Erstflug (Foto: Airbus)

Air India hat Bestellung über 15 Airbus A321neo in die Langstreckenvariante Airbus A321XLR umgewandelt und will damit das Langstreckennetz auf Nebenrouten ausbauen.

Air India gab am 29. Januar 2026 die Umwandlung von 15 ihrer bestehenden Bestellungen für Airbus A321neo-Flugzeuge in die Langstreckenvariante Airbus A321XLR (Extra Long Range) bekannt. Die Änderung der Bestellung wurde am Rande der Wings India 2026, einer der wichtigsten Luftfahrtmessen Asiens, in Hyderabad bekanntgegeben.

Die Umwandlung ist Teil der Großbestellungen, die Air India 2023 bei Airbus aufgegeben und 2024 um weitere Flugzeuge ergänzt hat. Der Auftrag umfasst 50 zweistrahlige Airbus A350 Langstreckenjets und 300 Schmalrumpfflugzeuge aus der A320 Familie. Von den 300 Single-Aisle-Jets betrifft die Umwandlung in A321XLR fünfzehn der insgesamt 210 bestellten A321neo-Maschinen, während die restlichen 90 A320neo in ihrer ursprünglichen Konfiguration erhalten bleiben. Die Auslieferung der fünfzehn A321XLR wird zwischen 2029 und 2030 erwartet.

Die A321XLR, die neueste Variante der erfolgreichen A320neo-Familie, bietet eine Reichweite von bis zu 4.700 Seemeilen (8.700 Kilometer) und zeichnet sich durch außergewöhnliche Treibstoffeffizienz, reduzierte Emissionen und überragenden Passagierkomfort aus. Dank dieser Reichweite kann Air India neue internationale Nonstop-Routen eröffnen und stark nachgefragte Mittelstreckenflüge mit einem Single-Aisle-Jet optimieren.