Airbus A320neo für Vistara

Vistara Airbus A320neo (Foto: Avolon)

Der Flugzeugleasing Spezialist Avolon hat am 18. April 2023 mitgeteilt, dass die Auslieferung von fünfzehn Airbus A320neo an Vistara abgeschlossen sei.

Vistara ist eine Gemeinschaftsunternehmung der indischen TATA Group und Singapore Airlines. Die noch junge Fluggesellschaft setzt auf die stark wachsende Nachfrage nach Linienflügen ab dem indischen Subkontinent. Der irische Leasingspezialist Avolon ist stolz darüber, dass er zusammen mit Vistara an der raschen Expansion mit modernsten Flugzeugen von Airbus teilhaben kann. Mit der Auslieferung des fünfzehnten Airbus A320neo konnten die beiden Unternehmen einen weiteren Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit erreichen.